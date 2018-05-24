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24 Mayıs 2018 10:29

Başkan Doğan, külliyede Cumhurbaşkanın konuğu oldu

İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından külliyede eski milletvekilleri için düzenlenen iftar programına katıldı.

Başkan Doğan, külliyede Cumhurbaşkanın konuğu oldu

24 Mayıs 2018 10:29


İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuğu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından külliyede eski milletvekilleri için düzenlenen iftar programına katılan Başkan Doğan, 22. Dönem görev arkadaşlarıyla hasret giderdi. Küllide Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuğu olmanın kendisi için büyük bir onur olduğuna dikkat çeken Doğan, “Başkomutanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde çıkmış olduğum bu kutlu yolda aynı davaya hizmet etmekten her zaman gurur duyuyorum. Güçlü Türkiye için, tüm dünya mazlumları için reisin yolunda çalışmaya devam” dedi.


Gündeme dair önemli açıklamaların yapıldığı iftar programında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “AK Parti’nin mücadelesi Türkiye’nin mücadelesidir. AK Parti’nin kaderi ile Türkiye’nin kaderi adeta özdeş hale gelmiştir. Türkiye’ye saldıranların öncelikli hedefi AK Parti oluyor. Şu anda yapılan da, ‘Türkiye’de AK Parti’yi nasıl sindiririz’, hatta ‘Erdoğan’ı nasıl sindiririz’ budur. Sizlerden AK Parti’ye değil, ülkenize, milletimize, evlatlarınızın geleceğine sahip çıkmanızı istiyorum. 24 Haziran bu bakımdan tarihi bir dönüm noktasıdır. Türkiye’nin 16 yıllık kazanımlarına saldıranlara, geleceğini karartmak isteyenlere hep birlikte fırsat vermeyeceğiz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini hayata geçirdiğimizde ülkemizi birlikte yöneteceğiz. Bunun için 24 Haziran’da hem Cumhurbaşkanlığında hem milletvekilliğinde çok iyi bir netice elde etmemiz gerekiyor” diye konuştu.




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