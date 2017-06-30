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30 Haziran 2017 17:59

Başkan Doğan mahalle gezilerine devam ediyor

İzmit Belediye Başkanı Dr.

Başkan Doğan mahalle gezilerine devam ediyor

30 Haziran 2017 17:59

Nevzat Doğan’ın makamda değil, sahada belediyecilik anlayışı ile başlattığı mahalle gezileri hız kesmeden devam ediyor.


Salı ve Cuma günleri olmak üzere haftanın iki günü farklı mahallelerde gerçekleştirilen mahalle inceleme gezisi Gündoğdu Mahallesi ile devam etti. İzmit Belediye Başkan Vekili İbrahim Bulut önderliğinde gerçekleştirilen inceleme gezisine, Mahalle Muhtarı Çetin Ersoy, daire müdürleri ve teknik ekip katıldı.


Yaklaşık 3 saat süren mahalle inceleme gezisinde, Gündoğdu Mahallesi’nde her sokak gezildi. Eksiklerin yerinde tespit edildiği incelemede Gündoğdu İlköğretim Okulu bahçesinde bulunan spor alanlarının bakımlarının yapılması talep olarak alındı. Mahalle sakinleriyle de bir araya gelen Başkan Vekili Bulut, istek ve şikayetlerini dinledi. Gündoğdu Mahalle Muhtarı Çetin Ersoy, Belediye hizmetlerinden son derece memnun olduklarını ifade ederek, Başkan Doğan ve ekibine teşekkür etti.




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