Başkan Doğan, mahalle gezilerini sürdürüyor

Nevzat Doğan, mahalle inceleme gezilerine devam ediyor.

Yaklaşık 9.5 yıl önce başlatılan ve şimdiye kadar hiç aksatılmadan sürdürülen mahalle inceleme gezisi Hacıhasan ile devam etti. Cadde ve sokakların tek tek dolaşılarak eksiklerin yerinde tespit edildiği inceleme gezisine İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan'ın yanı sıra Başkan yardımcısı Serkan Yeğnidemir ile daire müdürleri de katıldı.

Hacıhasan Mahalle Muhtarı Ömer Uzun'un da yer aldığı inceleme gezisinde esnafları da ziyaret edip sohbet eden Doğan, “Sokakta belediyecilik anlayışı içinde 9 yılı aşkın zamandır halkımıza daha güzel ve kaliteli hizmet için gece gündüz çalışıyoruz. Herkesin belediyesi ve herkesin belediye başkanı olarak hizmetlerimizi mahalle ayrımında bulunmadan yapıyoruz. Bütün çabamız daha yaşanabilir bir şehir içindir” dedi.