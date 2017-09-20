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20 Eylül 2017 13:47

Başkan Doğan, mahalle gezisinde

İzmit’teki mahalle inceleme gezileri devam ediyor.

Başkan Doğan, mahalle gezisinde

20 Eylül 2017 13:47


İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’ın da katıldığı son mahalle inceleme gezisi Kuruçeşme Fatih Mahallesi’nde gerçekleşti. Yaklaşık 4 saat süren inceleme gezisinde Başkan Doğan’a mahalle muhtarı Musa Temel ile daire müdürleri eşlik etti. Cadde ve sokakları tek tek dolaşan ve vatandaşlarla sohbet eden, esnaflara hayırlı kazançlar dileğinde bulunan Başkan Doğan, “Fatih Mahallemiz Kuruçeşme’mizin gözde mahallelerimizden bir tanesi. Göreve başladığımızdan bu yana, bu bölgemizde güzel işler yapıldı. Parklarımız, çevre düzenlemelerimiz, yollarımız, parke çalışmalarımız ve bir takım sosyal çalışmalarımız ile mahallemize değer kattık. İnsanın yaşadığı yerde eksikler, ihtiyaçlar bitmiyor. İnşaatlar oluyor, kazılar oluyor. Allaha şükür büyük problemlerimiz, çözemeyeceğiz sorunlarımız yok. Fatih Mahallemiz için yeni bir park çalışması içindeyiz. Mevcut halı sahamızı yenileyeceğiz. Fatih Mahallemiz her geçen gün daha güzel ve daha huzurlu bir yer olacak” dedi.




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