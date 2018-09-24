Başkan Doğan mahalle gezisine Topçular'ı ekledi

Nevzat Doğan'ın mahalle inceleme gezisi kapsamında Topçular'da vatandaşlarla sohbet etti.

Mahalle ziyaretlerine devam eden Nevzat Doğan, vatandaşlarla sohbet ederek gelen şikayetleri yönelik çalışmalar başlatıyor. Bu kapsamda Başkan Doğan'ın son adresi Topçular oldu. Cadde ve sokakları tek tek dolaşarak tespitlerde bulunup, vatandaşlarla sohbet eden Başkan Doğan, inceleme sonrası ekibiyle birlikte toplantı yaparak değerlendirmelerde bulundu. Topçular Mahallesi'nin şehrin en eski yerleşim yerlerinden biri olduğuna değinen Doğan, bu sebeple zaman zaman bazı zorluklar yaşandığını dile getirdi.

Başkan Doğan, "Bu durum zaman zaman çalışmalarımızda zorluklar yaşatsa da mahallemizde altyapısından üst yapısına yoğun emek harcadık ve epey bir yol aldık. Mahallemize yaptığımız her inceleme gezimizde Topçuların işlerinin biraz daha azaldığını görüyoruz. Tabi ki mahallemizde daha yapacak işimiz var. Yeşil alan çalışmalarından, yol genişletme işlerine kadar planladığımız çalışmalarımız var. İçerisinde muhtarlık, sağlık birimi, taziye salonu, İZMEK kurs merkezlerinin yer aldığı mahalle konağımızla, okullarımıza camimize yaptığımız yardımlarımızla Topçulara Mahallemiz çok daha iyi bir noktada. Bütün gayemiz çok daha iyi olmasıdır. Bugün tespit ettiğimiz bazı işler var, planlamasını ya yaptık. Mahallemizde yapacak büyük bir işimiz kalmadı. Bundan sonraki hedefimiz, vatandaşlarımız Topçularda nasıl daha güzel ve daha rahat yaşayabilir, onların hayatlarına nasıl katkı sağlayabiliriz için çalışmaya devam etmek olacak” dedi.