Başkan Doğan mahalle incelemelerine devam ediyor

Nevzat Doğan mahalle gezileri kapsamında Sanayi Mahallesi'ni ziyaret etti.

Nevzat Doğan, ilk göreve geldiği 2009 yılından bu yana mahalle gezisi uygulamalarından hiç vazgeçmedi. Başkan Doğan, haftanın en az 2 günü yapılan inceleme gezisi kapsamında Sanayi Mahallesi'ne giderek cadde ve sokakları dolaştı. Muhtar Osman Çilingir, İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Yeğnidemir ve daire müdürleriyle birlikte Sanayi Mahallesi'nde adım atmadık yer bırakmayan Doğan, esnafları ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti.

Sokakta belediyecilik anlayışı içinde vatandaşın ayağına gittiklerini söyleyen Başkan Doğan, “Vatandaşımızın belediyemize gelmesine gerek kalmadan biz vatandaşın ayağına gidiyoruz. Göreve ilk geldiğim yıl başlattığımız uygulamanın hizmetlerin hızlılığı ve sorunların çözümü bakımından oldukça yararlı oluyor. Sanayi Mahallemiz fiziki ve yerleşim planı bakımından fazla problemleri olan bir mahallemiz değil. Cadde ve sokaklarımız oldukça geniş. İSU'nun alt yapı çalışması yaptığı yerlerde hızla üst yapıya geçtik. Spor kulübümüzün büyük bir antrenman sahasına ihtiyacı var. Bunu çözmek için arayış içindeyiz. Milli Eğitim ile görüşerek okul için ayrılan yere okul yapılmayacaksa buraya kulübümüz için geçici saha ve soyunma odalarının yer aldığı tesis yapacağız. Tüm mahallerimiz bizim için önemli, İzmit Belediyesi olarak hiçbir ayrım yapmadan bütün mahallelerimizde çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.