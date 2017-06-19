Başkan Doğan: “Milletin kuruşunu ziyan etmiyoruz”

Solaklar Köyü İlkokulu bahçesindeki toplu iftara Durhasan, Biberköy ve Eseler’den çok sayıda vatandaş katılarak hep birlikte oruç açmanın heyecanını yaşadılar. İftar etkinliğine İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, belediye meclis üyeleri, Türkiye Muhtarlar Derneği Kocaeli Şube Başkanı Vedat Yoldaş ile çok sayıda köy muhtarı da katıldı.

İftar öncesi bütün masaları dolaşıp vatandaşların Ramazanını tebrik eden Başkan Doğan “İftarımızı bereketlendirdiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bu bölgede ilk defa böyle bir organizasyon yapıyoruz. Hep birlikte aynı sofrayı paylaştık. Türk Milleti yüzyıllar boyu varoluşunu bu birliğe ve beraberliğe borçludur. Farklı görüşler olabilir ama bayrak, vatan denildiğinde, her şey değişir, biz böyle bir milletiz. Çocuklarımız da yarınlarda aynı heyecan ve aynı birlik beraberlik duygusuyla vatanımıza, bayrağımıza, değerlerimize sahip çıkacaklar. İzmit Belediyesi olarak bir yandan belediyecilik hizmetlerini yaparken diğer taraftan sizlerin daha mutlu daha huzurlu yaşaması, çocuklarımızın daha iyi yetişmesi için çaba sarf ediyoruz. Milletin kuruşunu ziyan etmiyor, yine millet için harcıyoruz. Samimiyetle çalışırsak, niyetimiz iyi olursa berekette oluyor. Allaha şükür ülkemizde bereket var. Millet olarak, ülke olarak canla başla büyük bir mücadele veriyoruz. Yavrularımız bizlerden daha iyi yetişecek ve bizlerden daha güçlü olacaklar. Yarınlarda ülkemiz güvenli ellerde olacak” şeklinde konuştu.