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26 Haziran 2018 11:46

Başkan Doğan milletvekili Zeybek’i ziyaret etti

İzmit Belediye Başkanı Dr.

Başkan Doğan milletvekili Zeybek’i ziyaret etti

26 Haziran 2018 11:46

Nevzat Doğan, AK Parti’den Kocaeli Milletvekili seçilen Emine Zeybek’i tebrik etti.


Emine Zeybek’in TBMM’de Kocaeli’yi temsil edecek olmasının İzmit Belediyesi olarak ayrı bir anlam taşıdığını belirten Başkan Doğan, “9 yıl belediyemizde meclis üyeliği ve encümen başkanlığı görevini başarıyla yapan Emine Hanım’ı Kocaeli’mize ve Türkiye’mize hizmet etmek üzere Ankara’ya meclise gönderiyoruz. İzmit Belediyesi’nden bir çalışma arkadaşımızın daha milletvekili olarak parlamentoya gidiyor olması bizlere ayrı bir mutluluk ve gurur vermektedir. Emine Hanım belediyemizden meclise gönderdiğimiz ilk isim değil. İlyas Şeker ve Cemil Yaman da belediyemizde görev yapmış ve milletvekili seçilmiş arkadaşlarımızdı. Ülkemizin geleceğine şekil verecek Cumhurbaşkanlığı sistemli mecliste görev yapacak olan Emin’e hanım, diğer arkadaşlarımız gibi şehrimizi en iyi şekilde temsil edecektir. Bu İzmit Belediyesi’nin bereketi ve gururudur” dedi.


Başkan Doğan’ın kutlamasının kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını söyleyen AK Parti Kocaeli Milletvekili Emine Zeybek’te, “Belediye Başbakanımızla 9 yıldır son derece uyumlu ve başarılı çalışmalar yürüttük. Kendisinin şehrimiz yapmış olduğu çalışmalar takdire şayan. Gerek belediye meclisinde gerekse Türkiye Büyük Millet Meclisinde bayanların yer almasını ne kadar istediğini biliyorum. Milletvekili adaylık sürecinde de her an yanımızda, destekçimiz oldu. Kendisine teşekkürü bir borç biliyorum. Ankara’da şehrimizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğim” diye konuştu.




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