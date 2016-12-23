Başkan Doğan, muhtarları ağırlayacak

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, Diyadinli muhtarları ağırlayacak.

İçişleri Bakanlığınca Diyadin Belediyesi’ne danışman olarak görevlendirilen ve geçtiğimiz günlerde ekibiyle birlikte bölgeye giden İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, Diyadinli muhtarları İzmit’te ağırlayacak. Ağrı’da bulunduğu süre içerisinde bölgenin muhtarlarıyla da bir araya gelen Başkan Doğan, onları İzmit’e davet etmişti. Bu davet üzerine Ağrı’nın Diyadin ilçesinden 60’dan fazla muhtar ile bölgenin önde gelenleri 2 gün süreyle İzmit’te Başkan Doğan’ın misafiri olacaklar.