Başkan Doğan : “ Muhtarları motive edecek çalışmalar yapacağız”

Kocaeli'de bu yıl 6'ncı “Kocaeli Muhtarlar Buluşması” 18 Ekim Perşembe günü düzenlenecek. İzmit Belediyesi tarafından organize edilen etkinliğe 12 ilçeden 500'e yakın muhtar katılacak. Programın bilgisi İzmit'te bulunan bir kafede gerçekleştirilen basın toplantısında verildi. Toplantıya İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, Türkiye Muhtarlar Derneği Kocaeli Şube Başkanı Vedat Yoldaş ve 12 ilçe muhtar dernek başkanı ve basın mensupları katıldı.

Toplantıda konuşan İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, gerçekleşecek Kocaeli Muhtarlar Buluşması'na herkesi davet ederken, muhtarların görevinin önemine değindi. Doğan, “Bir Yıl sonra muhtarlar günü için bir aradayız. Bira raya gelmek ayrı bir enerji ister ama asıl iş bir araya geldikten sonra bir arada olmayı sürdürebilmektir. Bir işi bir kere yapabilirsiniz ama bütün mesele bu işi gelenek haline getirmektir. Bu anlamda ben Türkiye Muhtarlar Kocaeli Dernek başkanımız ve her bir ilçemizin dernek başkanlarına teşekkür ediyorum. Eğer Kocaeli'de muhtarlarla ilgili Türkiye YE model olan işler yapılıyorsa bunun mimarı hep birlikte tarafı olan belediye ve muhatlarımızdır. Benim şehre şimdi hakim olabiliyoruz dediğim çok güzel toplantılar yapılıyor. Bunun baş mimarları muhtarlardır” dedi.

Muhtarlar için yapılan etkinliklerin motivasyonu arttırmak amaçlı olduğuna ve ilerleyen zamanlarda daha da önemli etkinliklerin yapılacağına dikkat çeken Doğan, “Muhtarın yurt içinde bir yere geziye gitmesi mahallesine faydadır. Muhtar demek mahalle demektir. Gidecek görecek ve geldiğinde o enerji ile hizmetlerini devam ettirecek. O yüzden geziler muhtarların yenilerin, hatta yurt dışı gezileri muhtarların bu anlamdaki görgü ve geleneklerinin arttığı projelerdir ve devam etmelidir. Kutlamalara devam ediyoruz. Hatta dedik ki bunla daha farklı atraksiyonlarla yapılsın. Her dönem muhtarları motive edecek ve bu görevi daha saygın ve kabul edilebilir statüye getirecek bir takım farklı çalışmaları da planlıyoruz. Bunu ilerleyen zamanlarda kamuoyu ile paylaşacağız” şeklinde konuştu.