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10 Ocak 2017 11:59

Başkan Doğan, örnek işyerlerine belgelerini teslim etti

Başkan Doğan, örnek işyerlerine belgelerini teslim etti

10 Ocak 2017 11:59

İş yeri açma ve çalıştırma yönetmeliği kapsamında kurallara tam olarak uyan 2 işletmeye daha İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan tarafından örnek işyeri belgeleri verildi.
İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, Sanayi Sitesinde faaliyet gösteren ve örnek işyeri seçilen Çökük Sihirbazı ile Hidros Sanayi isimli işyerlerine giderek belgeleri kendisi teslim etti.
Örnek işyeri projesiyle ilgili olarak açıklamada bulunan İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, “İzmit’imizde bir çok güzel işler yapan örnek esnafımız, iş yerimiz, iş adamımız var. Bunların içerisinde, İzmit Belediyesi’nin istediği standartları sağlayan ve hem fiziki donanımlarıyla, hem teknik donanımıyla, hem kurumsal kimliğiyle hem de vatandaşımıza olan hizmetiyle öne çıkmış firmalarımızı örnek işyeri belgesiyle onurlandırıyoruz. Dileğimiz, belge alan işyerlerinin sayısının daha da artmasıdır. Örnek işyeri belgesi almaya hak kazanan Hidros Sanayi olsun Çökük Sihirbazı işletmemiz olsun, işletme sahiplerimizi ve çalışanlarını tebrik ediyor, diğer yerlere de örnek olmalarını diliyorum. Kendilerine istihdam sağlayıp ülkemize katma değer kattıkları için de ayrıca teşekkürü bir borç biliyorum” şeklinde konuştu.



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