Başkan Doğan projeleri yerinde inceledi

Nevzat Doğan, Cephanelik Bölgesi’nde yapımı devam eden projeleri inceledi.

Nevzat Doğan, 17 Ağustos’ta hizmete girecek Deprem Müzesi ve Dijital Gösterim Merkezi ile Planetaryum Sanal Gerçeklik Küresi inşaatlarını denetleyip yetkililerden çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı. Projeler hakkında bilgilendirme yapan Başkan Doğan, “Türkiye’nin ve belki de Dünyanın en gelişmiş deprem müzesi ve dokümantasyon merkezini İzmit’te yapıyoruz. Çalışmalar istediğimiz şekilde ilerliyor. 1999 Marmara depreminin yıl dönümü olan 17 Ağustos’ta buranın açılışını yapacağız. Asrın depremini yaşamış bir şehrin böyle projelere ihtiyacı var. Burası, deprem esnasında hayatların kurtarılmasına vesile olacak. Yaklaşık 10 milyon liraya mal olacak Deprem Müzesi ve Dijital Gösterim Merkezi 2 kattan oluşuyor. 1740 metrekarelik bir alan üzerinde 2 katlı olarak yapılan binada dijital panorama, diaroma, anı ürünler satış bölümü, deprem dokümantasyon merkezi, kafeterya gibi sosyal alanlar bulunacak” dedi.

Başkan Doğan, aynı bölgede yapılmakta olan Planetaryum Sanal Gerçeklik Küresi inşaatında da incelemelerde bulundu. Halen Türkiye’de 2 yerde bulunan ve üçüncüsü İzmit’te yapılmakta olan projenin yıl sonuna kadar hizmete gireceğini söyledi. Cephanelik bölgesinde 815 metrekaresi bodrum kat, 886 metrekaresi zemin kat, 361 metrekaresi 1.kat ve 453. metrekaresi de 2. kattan oluşan Sanal Gerçeklik Küresi (Planetaryum) 10 milyon 450 bin liraya ihale edildi. Uzay üssünü andıran Gezegen Evi, güneşin, yıldızların, gezegenlerin ve diğer gök cisimlerinin yapay görüntüsünün özel bir yansıtıcı yardımıyla, kubbe şeklindeki tavana yansıtıldığı bir gösteri salonu.

Gezegen evinin başta gelen özelliklerinden biri ise kubbe şeklinde ekranı ve o ekran üzerine özel araçlarla yansıtılan gökyüzü, gökcisimleri ve benzeri görüntüler bulunması. Gezegen evleri uzay boşluğundaki hareketlerin gerçekçi bir şekilde hissedilebilmesini sağlıyor. Kullanılan görüntüler optik ve elektro-mekanik birçok teknolojik araç kullanılarak elde ediliyor.