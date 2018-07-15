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15 Temmuz 2018 12:45

Başkan Doğan Sanat Tepesi’ndeki İZMEK stantlarını gezdi

İzmit Belediye Başkanı Dr.

Başkan Doğan Sanat Tepesi’ndeki İZMEK stantlarını gezdi

15 Temmuz 2018 12:45

Nevzat Doğan, İzmit’in sanat tepesi olarak adlandırılan Kültür Tepesi 2. Etapta yer alan İZMEK el emeği satış stantlarını ziyaret etti.


İzmit Belediyesi tarafından Kültür Tepesi 2. Etabın bulunduğu alanda el emeği satış merkezi oluşturuldu. 8 adet stanttan oluşan alanda İZMEK kursiyerlere ürettiklerini satabilme imkanı tanınıyor. İZMEK stantlarını ziyaret eden Nevzat Doğan, kadınlarla sohbet etti ve kolaylıklar diledi. İZMEK’ten şimdiye kadar 100 binden fazla kişinin mezun olduğu ve büyük bir halk üniversitesine dönüştüğünü vurgulayan Başkan Doğan, “İZMEK’lerde sadece meslek öğretilmiyor, yeni dostluk ve arkadaşlıklar da ediniliyor. Belediye olarak kursiyerlerimizin el emeği göz nuru ürünlerini satabilecekleri reyonlar oluşturduk. Anıtpark, Kültür Tepesi, Yunus Emre Kültür Merkezi ve Sanat Sokağı’ndaki stantlarımız sayesinde ürettiklerinizi satıp aile ekonominize katkı sağlayabilirsiniz” diye konuştu.




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