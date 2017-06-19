Başkan Doğan şehit çocuklarına hediyeler verdi

Nevzat Doğan, şehit ve gazi polislerin yakınlarını iftarda ağırladı.

Nevzat Doğan düzenlenen iftar yemeğinde yaklaşık 200 şehit, gazi polis ailesiyle bir araya geldi. Kocaeli Polis Eşleri Derneği ile ortaklaşa düzenlenen etkinlikte Dernek Başkanı Aliye Denizci, İzmit İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Karakaş da hazır bulundu.

Nevzat Doğan’ın şehit ve gazi yakını başarılı öğrencilere karne hediyesi olarak 25 dizüstü bilgisayar hediye ettiği gecede, okul çağında olmayan 60’a yakın çocuğa da mp3 çalar, oyuncak ve çeşitli hediyeler verildi.

Şehitlerin ruhuna Kur’an tilaveti ve duaların edildiği gecede konuşan Başkan Doğan, “Şehitlerimizin emanetleri başımızın tacıdır, onlar bizim evlatlarımız, biz onların da babasıyız. Bugün burada rahatlık içerisinde özgürce konuşabiliyorsak, al bayrağımız özgürce dalgalanıyorsa, ezanlarımız özgürce okunabiliyorsa, rahat nefes alabiliyorsak bu ortamı sağlayanlarımız var. Allah’a binlerce şükürler olsun, bu söylediklerimizin bir tanesine sahip olmak için çırpınan ülkeler, insanlar var” dedi.

Şehit ve gazi ailelerine hitaben konuşan Başkan Doğan, “Gerek Güneydoğu’da gerekse ülkemizin dört bir noktasında kendini sessiz sedasız siper eden kahramanlarımız var, polislerimiz, Mehmetçiklerimiz var. Bizim için mücadele eden, bu uğurda şehit düşen kahramanlarımızın arkasında birde görünmez kahramanlar var. İşte o görünmez kahramanlar sizlersiniz, polislerimizin, askerlerimizin ailelerisiniz. Bayrak ezan ve vatan sevgisi tıpkı kahramanlarımızın olduğu gibi ailelerimizin kalbinde de üst düzeyde olduğu için bu duruma katlanabiliyorsunuz” şeklinde düşüncelerini ifade etti.

Başkan Doğan millet olarak şehit ve gazi ailelerine minnet duyduklarını belirterek, “Biz Türk milleti olarak, size minnettarız. Bu sembolik hediyelere sizlerin ihtiyacınız olduğu için değil, bir nebzede olsa sizlere moral vermek, vefa borcumuzu ödemek için yapıyoruz. Allah’a çok şükür ki, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde ülkemiz bir başka güçleniyor” şeklinde konuştu.

Şehitler için rahmet, gaziler için şifa dileklerini ileten Başkan Doğan, “Vatan, millet uğruna şehit düşen kahramanlarımıza Allah’tan rahmet diliyoruz. Verdikleri mücadelede gazi olanlara Allah’tan şifa diliyoruz. Yine şuanda vatanımız, bayrağımız ve ezanımız için mücadele eden kahramanlarımızın da Allah yar ve yardımcısı olsun. Allah kılıçlarını keskin etsin, Allah onları korusun. Bizde polis, asker, Mehmetçik dendiği zaman akan sular durur. İmkanlarımız doğrultusunda onlara destek veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz” dedi.

Konuşmaların ardından gecede Polis Eşleri Derneği Başkanı Aliye Denizci, Nevzat Doğan’a teşekkür plaketi sundu.