Başkan Doğan, sporcularla buluştu

Nevzat Doğan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan'ın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, KASKF Başkanı Murat Aydın, Merkez Hakem Kurulu eski başkanı Mustafa Çulcu, Türkiye Bisiklet Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Zeki Kutlu, Gençlik Hizmetleri İzmit İlçe Spor Müdür Turgay Bulut ile spor federasyonların Kocaeli il temsilcileri katıldı.

Programda konuşan Başkan Doğan, "Şehrimizdeki spor faaliyetleri son derece başarılı ilerliyor. Özellikle amatör spor çalışmalarımızda önemli bir atılımımız ve başarı grafiğimiz var. Tabi bunu daha ileriye götürmek, daha bireysel tarzda tabana yaymak ve bunun sonuncunda da şehir de farklı güç kaynağı olacak sportif başarılar elde etmek hepimizin beklentisi. Ne kadar spor varsa, ne kadar farklı spor dalıyla uğraşılıyorsa bu bizim için o kadar önemli. Kentlilik anlayışı ve duygu oluşturma arzusundayız. 2009 yılından itibaren 23 bölgede fitness kursları açtık. 185 bin sporcumuza hizmet veren Cephanelik Spor tesisimiz, Sarısu gençlik merkezimiz, satranç okullarımızda şimdiye kadar binlerce öğrenciye eğitim verdik. Bisiklet turları ve park yerlerimizle de bisiklet sporuna desteğimiz devam ediyor. Gölkay Park'ta gençlerimiz eğitim görüyor, 15 amatör kulübümüze spor tesisi kazandırdık” dedi.