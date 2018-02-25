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25 Şubat 2018 09:42

Başkan Doğan taksicilerle bir araya geldi

İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, Belsa Taksi durağını ziyaret etti.

Başkan Doğan taksicilerle bir araya geldi

25 Şubat 2018 09:42


İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan Belsa Taksi durağını ziyaret etti. Burada taksicilerle sohbet edip çay için başkan taksicilere hayırlı olsun dileğinde bulundu. Taksicilerin, şehirlilerin tanıtımı için ayrı bir önemi olduğuna vurgu yapan Başkan Doğan, “Taksicilerimiz bir yandan mesleklerini yerine getirirken bir yandan da şehirlerin gönüllü turizm elçiliğini yapmaktadır. Şehir dışından İzmitimize gelenler ilk olarak taksicilerle karşılaşıyor, yolculuk süresinde girmiş oldukları diyaloglar ve vermiş oldukları bilgiler şehrin tanıtımına önemli katkı sağlamaktadır” dedi.


Taksicilerin en uygun koşullarda hizmet sunması ve şehir tanıtımına katkı sağlamaları için ellerinden geleni yaptıklarını belirten Doğan, “2009 yılında göreve başladığımızda ilk projelerimizden biri taksi duraklarını modernleştirmek oldu. Birkaç metrekarelik derme çatma mekanlarda zor şartlarda çalışan taksicilerimiz için modern duraklar oluşturduk. İzmit’in sembolü olan saat kulesi mimarisinde yaptığımız duraklarımızda tuvalet, mutfak ve bekleme yeri ulunuyor. Hedefimiz bütün taksi duraklarını aynı modernlikteki mekanlara dönüştürmektir. Taksici, esnafımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.




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