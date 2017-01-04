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04 Ocak 2017 11:43

Başkan Doğan, TEDAŞ Bölge Müdürü Yeşilyurt’u ağırladı

Başkan Doğan, TEDAŞ Bölge Müdürü Yeşilyurt’u ağırladı

04 Ocak 2017 11:43

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Sakarya Bölge Müdürü Tuncer Yeşilyurt, İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’ı makamında ziyaret etti.
İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Sakarya Bölge Müdürü Tuncer Yeşilyurt’u makamında ağırladı.
Ziyarette konuşan İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, “TEDAŞ Bölge Müdürümüze ziyaretleri için teşekkür ediyoruz. Şehrimizde son günlerde, elektrik arızaları çok gündeme geldi. Çok sayıda köyümüz elektriksiz kaldı. Elektrik kesintileri yüzünden işletmelerin üretimleri etkilendi. Hem bu konuları konuşmak hem de TEDAŞ’la ortak birlikte neler yapabiliriz, kendilerine nasıl destek verilebilir konularında görüş alış verişinde bulunduk. TEDAŞ ve SEDAŞ ayrı kurumlar ama şehrimizde seçildiğim günden bu yana en fazla sorun yaşadığımız, vatandaştan en fazla şikayet aldığımız kurumlar bunlar. Bizim en fazla çaresiz kaldığımız konulardan biri, çünkü yetki bizim elimizde değil. En çaresiz kaldığımız konu elektrik konusu. Eski hatların, eski direklerin derhal yenilenmesi lazım. SEDAŞ çok başarılı bir şekilde parasını topluyor. Aynı başarıyı bu dediklerimizde de yapması lazım. Bunu defalarca gündeme getirdim. Yaptırımlar uygulamış bir belediye başkanıyım. O dönemler yalnızdım ama artık yalnız da değilim. Sayın Valimiz bu konuya el atmış durumda, sizler TEDAŞ olarak bu konunun üstüne gidiyorsunuz bunu biliyorum. Sizden ricamız, İzmit bölgesindeki Kocaeli bölgesindeki yatırımların daha rantabl yatırımlar olması ve daha realist yatırımlar olması, ihtiyaçlarla çakışması noktasında denetimlerinizi arttırmanızdır” dedi.



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