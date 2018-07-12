Nevzat doğan, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümünde bir mesaj yayınlayarak, “Türk milletinin iradesine kastedenler, milletimizin iradesine yenilmeye mahkumdur” dedi.

15 Temmuz gecesinin Türk milletinin ülkemizin birlik, beraberlik ve geleceğine kasteden hainlere karşı destanlaşan bir mücadelesi olduğunu belirten Başkan Doğan, “O gece yaşadıklarımız canımızı çok acıttı. Bizim askerimiz dediğimiz, üniformayı giymiş, bizim silahlarımızı, tankımızı, tüfeğimizi elinde tutan bu hainler, bizim vatandaşlarımıza saldırıp onları şehit ettiler. Hain girişimde; bayrak, vatan, ezan dendiği zaman hep birlikte omuz omuza, gönül gönülle hareket ederek, alçaklara dünyayı dar ederiz mesajını tüm dünyaya verdik” dedi.

15 Temmuz’da Türk milleti kadınıyla, erkeğiyle, genciyle büyük bir destan yazdı” diyen Başkan Doğan, “Darbe teşebbüsü sırasında millet olarak gösterdiğimiz duruş ile Çanakkale’yi yedi düvele mezar eden mücadeleci ruhun ne kadar taze, ne kadar diri olduğunu dosta düşmana bir kez daha gösterdik. Dünyada eşi benzeri olmayan hain darbe girişiminde Türk milleti 7’den 70’e bayrak, vatan, millet aşkıyla göğsünü siper etti. Şehitler verdik ama vatanımızı hainlere teslim etmedik. Türk milleti olarak “irade bizimdir” diyerek hem hainlere, hem de bütün dünyaya en güzel dersi verdik” ifadelerini kullandı.

“Önümüzdeki süreçte de birlik ve dayanışma içinde, aynı kararlılıkla, ülkemize, istiklal ve istikbalimize sahip çıkacağımıza inancım tamdır” diyen Başkan Doğan, “Bir yandan Cumhuriyetimizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine taşımak için daha çok çalışıp mücadele verirken, diğer yandan bizi millet yapan yüksek değerlerimizi daima canlı tutmaya, yüceltmeye devam edeceğiz.15 Temmuz 2016 tarihinde demokrasimize ve aziz milletimizin yüce iradesine karşı yapılan hain kalkışmayı bir kez daha lanetliyoruz. Bu kalkışmada ülkemizin geleceği için şehit olanlara Allah’tan rahmet, gazilerimize minnetlerimi sunuyorum. Türk milletinin iradesine kastedenler, milletimizin iradesine yenilmeye mahkûmdur” dedi.