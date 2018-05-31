Başkan Doğan, “Ülkemiz sağlık alanında çağ atladı”

İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, Yenidoğan Mahallesi’ndeki SEKA Devlet Hastanesini ve hastanenin şehir merkezinde bulunan semt polikliniğini ziyaret etti. Ziyarette Başkan Doğan’a Belediye meclis üyeleri Aykut Bozkurt, İbrahim Elgin ve siyasi parti temsilcileri eşlik etti. Ziyaret sırasında hastane çalışanlarıyla sohbet eden muayene için gelen hasta ve yakınlarının da şikayet ve isteklerini dinledi.

Ziyaret sırasında açıklamada bulunan Başkan Doğan, “Çocuk doktoru bir belediye başkanı olarak üstüne basa basa söyleyebilirim ki, ülkemiz sağlık alanında çağ atladı. Hastanelerimiz, sağlık ocaklarımız Avrupa standardında. Hekimlik yaptığım dönemde çocuklarımızı menenjit aşısını bulup yapamıyorduk. Küvöz olmadığı için bebekleri pamuklara sararak başka hastanelere gönderiyorduk. Bu duruma çok isyan ediyordum, çok mücadele ediyordum ama yetkililerden aldığım cevap ‘Bütçe yok’ oluyordu” dedi.

“Bugünkü otel konforunda modern hastaneleri, tek kişilik, iki kişilik hastane odalarını rüyamızda bile göremedik” ifadelerine yer veren Doğan, “Vatandaşlarımız prefabrike koğuş usulü tedavi görmeye çalışıyordu. Şimdi telefonun başından hekimimizi dahi seçerek randevu alabiliyoruz. Eskiden muayene sırası almak, muayene olmak, ilaç almak ayrı bir dertti. Bu anlattıklarım AK Parti hükumetinden önceki sağlık sektöründeki gerçeklerdir. Evet, şehrimiz ve ülkemiz sağlık sektöründe çağ atladı. Artık Türkiye’nin en modern devlet hastaneleri ve özel hastanelerine sahibiz. İlimiz, tüm Türkiye’den hatta yurt dışından hastaların tedavi için geldikleri bir sağlık merkezi haline geldi” diye konuştu.