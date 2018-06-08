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08 Haziran 2018 11:45

Başkan Doğan, vatandaşları Cumhurbaşkanı’nın mitingine davet etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kocaeli’de gerçekleştireceği miting öncesinde Perşembe pazarı esnafına ve vatandaşlara 5 bin miting davetiyesi dağıtıldı.

Başkan Doğan, vatandaşları Cumhurbaşkanı’nın mitingine davet etti

08 Haziran 2018 11:45


Pazar alanında uğranmadık tezgah bırakılmayan ziyarete İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, 10 Haziran Pazar günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kocaeli’de gerçekleştireceği mitinge davet amaçlı gerçekleştirilen ziyaretlerde poazarcı esnafı ve vatandaşlara broşür dağıttı.


Pazar alanında uğramadık tezgâh, davet edilmedik vatandaş bırakmayan Başkan Doğan da tezgah arkasına geçerek pazarcı esnafına yardım etti. Tezgâh arkasında tüm pazar alanına seslenen Doğan herkesi 10 Haziran Pazar günkü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mitingine davet etti. Her zaman olduğu gibi 10 Haziran da Kocaeli halkı olarak Cumhurbaşkanını büyük bir coşku ve heyecan içinde kucaklayacaklarını belirten Başkan Doğan, “Tüm dünyanın yakından takip ederek çekindiği dünya liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ı şehrimizde ağırlayacak olmanın heyecanı ve mutluluğu içerisindeyiz. Sadece bizler için değil, Tüm dünyadaki Müslüman kardeşlerimiz için büyük mücadeleler veren liderimize vatandaşlarımızın da koşarak geleceğini biliyoruz” dedi.




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