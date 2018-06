Nevzat Doğan, Posco Assan Genel Müdürü Haeik Jeong’u ziyaret ederek fabrika çalışanlarıyla öğle yemeği yedi.

Belediye Meclis Üyelerinin ve AK Parti İzmit İlçe yöneticilerinin de hazır bulunduğu ziyarette Başkan Doğan, “Ülkemizde ve şehrimizde yatırımların artması için pazar günü yapılacak seçimlerde millet olarak Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti demeliyiz” dedi.

Fabrika çalışanlarıyla öğle yemeği yiyen Doğan, “Ülkemiz, son 16 yılda ulaşımdan, sağlığa, eğitimden savunmaya her alanda Avrupa’nın ve dünyanın şaşkınlıkla takip ettiği bir gelişim gösterdi. Bu gelişim, bu başarı AK Parti hükümetinin ve Recep Tayyip Erdoğan’ın başarısıdır. Ülkemizin her alanda yapmış olduğu sıçramalardan rahatsız olan içteki ve dıştaki düşmanlar her koldan savaş açıyor, oyunlar oynuyor. Recep Tayyip Erdoğan ve AK Partiyi nasıl yok edebiliriz diye canla başla çalışıyor. Ülkemizi daha ileriye taşımak, içteki ve dıştaki Türkiye düşmanlarına gereken cevabı verebilmek için pazar günkü Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri büyük bir şans” diye konuştu.

Türkiye’nin artık eski Türkiye olmadığını da belirten Doğan, “Ülkemiz artık Avrupa’nın gel dediğinde geldiği, git dediğinde gittiği, para için kapısında beklediği bir ülke değil. Artık kendi savaş uçağını, dünyanın en büyük köprülerini, havaalanlarını yapan, denizin altından yollar geçiren, sağlıktan, eğitime, ulaşımdan ekonomiye her alanda çağ atlayan bir Türkiye var. Bu bereket, bu yükseliş Türk halkının AK Parti hükümetine güvenmesinin ve her zaman arkasında durmasının bereketidir. Güçlü hükümet, güçlü meclis ve dünyanın en güçlü ülkeleri arasında yer alacak Türkiye için yine AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan demeliyiz” şeklinde konuştu.