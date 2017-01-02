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02 Ocak 2017 11:40

Başkan Doğan, yılın son gününü yoğun geçirdi

Başkan Doğan, yılın son gününü yoğun geçirdi

02 Ocak 2017 11:40

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, yılın son gününü yoğun geçirdi.
İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, 2016 yılının son gününü dolu dolu geçirdi. Güne Kayseri’deki hain terör saldırısında şehit olan Abdulsamet Özen’in baba ocağından başlayan Başkan Doğan, ailenin acısına ortak oldu.
Şehidin babası Hüseyin Özen ve ailesiyle bir süre sohbet eden Başkan Doğan, “Şehidimizin kanı yerde kalmayacak. Allah’ın izniyle bizlere bu acıları yaşatanlardan tek tek hesap soracağız, yaptıkları bu hainliğin cezasını çekecekler” dedi.
İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, şehit ailesine ziyaretinin ardından umreden dönen Yeşilova mahalle Muhtarı Selahattin Kural’ı evinde ziyaret etti. Başkan Doğan, Kural’a hayırlı olsun dileğinde bulunduktan sonra İzmit Belediyesi çalışanlarından Ziya Özbek’in kızının nikahını kıydı. Tepeköy Kültür Merkezi’nde Nurcan - Mücahit Turan çiftinin nikahlarını kıyan Başkan Doğan, çifte bir ömür boyu mutluluk dileğinde bulundu.
Başkan Doğan, 2016 yılının son saatlerinde Bekirdere Polis Merkezi’ne giderek emniyet mensuplarıyla bir süre sohbet edip yeni yıllarını tebrik etti. Başkan Doğan daha sonra Paşa Taksi Durağını ziyaret ederek, taksicilere yeni yılda hayırlı ve bol kazançlar dileğinde bulundu.



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