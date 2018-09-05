Başkan Doğan, zabıtaları unutmadı

Nevzat Doğan, her yıl 1-7 Eylül tarihleri arasında kutlanan zabıta haftası nedeniyle minik zabıtalarla birlikte vatandaşlara çiçek dağıttı.

Zabıtaların çok önemli bir görev üstlendiğine dikkat çeken Başkan Doğan, “Yaptığı uygulama ve denetimlerle vatandaşlarımızın esenliği, güvenli, sağlıklı ve düzenli bir yaşam alanı hazırlayan tüm zabıtalarımızın haftasını kutluyorum” dedi.

Zabıtanın belediyeler için ayrı bir önem taşıdığını söyleyen Doğan, “Hayatın her alanına dokunan hizmetler sunan belediyelerde, zabıtanın özel ve ayrı bir yeri vardır. Zabıta, kentsel gelişimimize de katkı sağlayan önemli bir birimimizdir. Şehir hayatında düzenin sağlanabilmesi için ölçüm ve tartım, güvenlik ve asayiş, denetim ve kontrol mekanizmalarından taviz verilmemesi gerekmektedir. Şehrimizin tertip düzenini sağlayan, bizlerin daha huzurlu, daha güzel ortamlarda yaşamasını sağlayan zabıtalarımızın haftası kutlu olsun” şeklinde konuştu.