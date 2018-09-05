Diğer
Kategoriler
05 Eylül 2018 12:53

Başkan Doğan, zabıtaları unutmadı

İzmit Belediye Başkanı Dr.

Başkan Doğan, zabıtaları unutmadı

05 Eylül 2018 12:53

Nevzat Doğan, her yıl 1-7 Eylül tarihleri arasında kutlanan zabıta haftası nedeniyle minik zabıtalarla birlikte vatandaşlara çiçek dağıttı.


Zabıtaların çok önemli bir görev üstlendiğine dikkat çeken Başkan Doğan, “Yaptığı uygulama ve denetimlerle vatandaşlarımızın esenliği, güvenli, sağlıklı ve düzenli bir yaşam alanı hazırlayan tüm zabıtalarımızın haftasını kutluyorum” dedi.


Zabıtanın belediyeler için ayrı bir önem taşıdığını söyleyen Doğan, “Hayatın her alanına dokunan hizmetler sunan belediyelerde, zabıtanın özel ve ayrı bir yeri vardır. Zabıta, kentsel gelişimimize de katkı sağlayan önemli bir birimimizdir. Şehir hayatında düzenin sağlanabilmesi için ölçüm ve tartım, güvenlik ve asayiş, denetim ve kontrol mekanizmalarından taviz verilmemesi gerekmektedir. Şehrimizin tertip düzenini sağlayan, bizlerin daha huzurlu, daha güzel ortamlarda yaşamasını sağlayan zabıtalarımızın haftası kutlu olsun” şeklinde konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
25
°
C
  • Perşembe
    25°C
  • Cuma
    Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç