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16 Mayıs 2018 11:56

Başkan Doğan, Zeybek’e başarılar diledi

AK Parti Kocaeli Milletvekili aday adayı Emine Zeybek’i makamında ağırlayan İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, başarılar diledi.

Başkan Doğan, Zeybek’e başarılar diledi

16 Mayıs 2018 11:56


AK Parti Kocaeli Milletvekili aday adayı Emine Zeybek, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan’ı makamında ziyaret etti. Oldukça sıcak ve samimi bir havada gerçekleşen ziyarette konuşan Doğan, “Emine hanım, belediyemizde 9 yıldır meclis üyeliği ve encümen başkanlığını başarıyla yürüten bir çalışma arkadaşımızdı. Şimdi ise yeni bir görevi yürütmek amacıyla milletvekilliği adaylığını açıkladı. Kendisine bu yolda başarılar diliyoruz ve her zaman yanında olduğumuzu bilmesini istiyoruz. Daha önce de belediyemizden milletvekili çıkardık. Umuyoruz Emine hanımla bu gelenek devam edecek. Kendisini milletvekili olarak görmek istiyoruz. İzmit’e ve belediyemize yapmış tüm hizmetleri için teşekkür diyoruz” dedi.


Emine Zeybek’ te Başkan Doğan’a teşekkür ederek, "İzmit için hizmet etmek benim için bir onur. Başkanımıza da desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.




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