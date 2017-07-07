Başkan Doğan’a ulaşmak çok kolay

Nevzat Doğan’a vatandaşların ulaşması çok kolay.

Vatandaşlar, Başkan Doğan ile sosyal paylaşım siteleri Facebook, İnstagram ve Twitter üzerinde 7 gün 24 saat iletişim kurabiliyorlar. On binlerce takipçisi olan İzmit Belediye Başkanı da sosyal medya hesaplarını yakından takip ederek vatandaşlardan gelen her türlü istek ve önerilere cevap veriyor.

Başkan Doğan’ın ve İzmit Belediyesi’nin sosyal medya hesapları sayesinde istek ve önerilerinin dikkate alınması ve çözüme kavuşmasından vatandaşlar da oldukça memnunlar. Vatandaşların sosyal medya üzerinden fikir ve önerilerini aktarmalarının belediyenin proje havuzuna ciddi katkılar da sağladığı ifade edildi.