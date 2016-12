Başkan Doğan’a yılın spor adamı ödülü

İzmit’te özel bir kolejde düzenlenen ödül töreninde İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, yılın spor adamı ödülüne layık görüldü.

İzmit Belediye Başkan Vekili İbrahim Bulut, İzmit’te özel bir kolejin 2.’sini düzenlediği “Yılın Spor Adamı ve Yılın Spor Kulüpleri” ödül törenine katıldı. Öğrencileri sporla kaynaştırmak, şehrimizdeki spor kulüplerini ve başarılarını tanıtmak amacıyla düzenlenen projeye 300 öğrenci anketleriyle katıldı. İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’ın il dışında olması nedeniyle ödül törenine Başkan Vekili İbrahim Bulut katıldı.

Kolej Koleji öğrencileri, İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’ı yılın spor adamı Bahri Yavuz’u yılın kulüp başkanı, Kocaelispor’u yılın takımı, Sinan Pektemek’i yılın futbolcusu, İzmit Belediyespor Basket Takımını yılın basketbol takımı ve Deniz Üstün’ü de yılın en iyi çıkış yapan basketbolcusu olarak seçtiler.

Başkan Doğan’ın ödülünü kolej kurucusu Kenan Demir’in elinden alan Belediye Başkan Vekili Bulut, “Spor deyince aklımıza televizyonlarda izlediğimiz sporcular ve branşlar geliyor. Öğrencilerimiz açısından baktığımızda farklı hareketleri de spor olarak değerlendirebilirler. Hareketli yaşamakta aslında bir spordur. Gün içerisinde yaptıklarınızı değerlendirdiğimizde televizyon ve bilgisayar karşısında geçirdiğiniz zamanı düşündüğünüzde, hareketsiz yaşıyorsunuz demektir. Bilgisayar başında zaman geçirmemek, annenizin sizlerden istediği ekmeği almak, babanızın sizden istediği suyu yerinizden kalkıp getirmekte bir spordur” dedi.

Türkiye’de sağlık sorunlarının temelinde hareketsiz yaşamın geldiğini ifade eden Bulut, “Hareketsiz yaşadığımızda vücudumuzdaki mikroplar yayılmaya başlıyor. Ama hareketli bir hayat sürdürdüğümüzde bağışıklık sistemimiz mikroplarla mücadele edebiliyor. Tabi ki, sporcu olmak, en az bir spor dalıyla ilgilenmek çok önemli. İzmit Belediyesi olarak, sporu önemsiyor ve sporun her dalına destek olmaya çalışıyoruz. Biz amatör spora ve kulüplere ciddi katkı sağlayan spor salonları ve gerekli tüm spor imkanlarını sporculara sunan bir belediyeyiz” diye konuştu.

Özellikle gençleri spora teşvik etmek amacıyla sayısız proje ürettiklerini belirten Bulut, “İzmit’i seviyorum bisiklete biniyorum sloganıyla 7 yıl önce başlattığımız projemizle devlet, özel okul ayrımı yapmaksızın her yıl 5 bin öğrencimize bisiklet hediye ediyoruz. Bisiklet eğitim pistimizde on binlerce kişiye bisiklet kullanmayı öğretiyoruz. Spor salonları açıyoruz. Portatif yüzme havuzlarımızla tüm çocuklarımıza yüzmeyi öğretiyoruz. Yine 4.sınıf öğrencilerimize basketbol topu dağıtarak çocuklarımızı sporun her dalına teşvik ediyoruz. Daha sayamadığım birçok spor faaliyetini hayata geçirdik geçirmeye de devam ediyoruz. Sporu her zaman önemsiyoruz ama günlük hayatımızda hareket etmeye özellikle dikkat ediyoruz. Sağlıklı olmak hareketli olmaktan geçiyor. Spora ilgi duyan çocuklarımız gerek okullarının sağladığı imkanlardan gerekse belediyemizin sağladığı imkanlardan faydalanmalarını ve sporla ilgilenmelerini tavsiye ediyorum” şeklinde konuştu.