Başkan Doğan'dan Ailelere, “Çocuklarınıza satranç öğretin” çağrısı

Nevzat Doğan, anne babalardan çocuklarına satranç öğretmelerini istedi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Altın Çocuklar Eğitim Kurumları tarafından organize edilen satranç turnuvasının açılışına İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan da katıldı.

Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvanın açılışına Başkan Doğan'ın yanı sıra, Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar ile çok sayıda öğrenci ve vatandaş katıldı. 2 gün süren ve 320 öğrencinin yarıştığı turnuvanın açılışında konuşan Başkan Doğan, “Satranç beyin sporudur. Zeka, mutlaka Allah vergisidir, ancak zekanın kullanım kapasitesini arttırmak çok değişik yöntemlerle yapılabilir. Satrançta bunlardan bir tanesidir. Satranç demek aklını, zekâsını kullanmak demektir. Satranç demek zor şartlarda en hızlı, en doğru kararı vermek demek, dayanıklılık, sabır ve umut demektir. Satranç sporu özellikle gençlerimizin geleceğe daha sağlam adımlarla ilerlemesini sağlıyor” dedi.

Çocukların gelişiminde satrancın önemli bir yere sahip olduğunu kaydeden Doğan, “İzmit Belediyesi olarak satranç sporunu geliştirmek ve gençlerimizi satrançla büyüyen bireyler olarak yetişmesin sağlamak amacıyla satranç okulları açtık. Buralarda 10 binden fazla çocuğumuza satranç öğrettik. Öğretmeye de devam ediyoruz. Anne babalarımıza da özellikle sesleniyorum, çocuklarınıza mutlaka satranç öğretin. Göreceksiniz, satranç onların hayatlarının her anına önemli katkılar sağlayacaktır” diye konuştu.