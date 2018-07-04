Başkan Doğan’dan Alikahya’da inceleme

İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan mahalleri karış karış dolaşmaya, vatandaşları dinleyip yerinde tespitlerde bulunmaya devam ediyor. Mahalle incelemeleri kapsamında Başkan Doğan’ın son durağı Alikahya Atatürk Mahallesi oldu. Mahallede tespitlerin yapıldığı ve vatandaşların taleplerinin alındığı inceleme gezisinde Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Yeğnidemir, daire müdürleri ve mahalle muhtarları da hazır bulundu.

Ziyareti sırasında Esnaflarla ve bölge sakinleriyle sohbet eden, cadde ve sokakları gezerek eksikleri yerinde tespit eden Doğan, teknik ekibiyle değerlendirmelerde bulundu. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte özellikle tırpan, ağaç budama çalışmalarının yoğunlaştığı mahallede, asfalt çalışmaları konusunda da gerekli tespitler yapıldı.

Mahalle inceleme gezisiyle ilgili açıklamada bulunan Başkan Doğan, " Şehrimizin tüm mahalleri bizim için ayrı önem taşıyor. Alikahya da bizim gözbebeğimiz olarak gördüğümüz ve hizmet sunduğumuz bir mahallemiz. Bu bölgede gerçekten çok güzel hizmetler yaptık. Mahallemizin parkından, okuluna, camisinden, yollarına, alt yapısından üst yapısına, parkelerine, çorba çeşmesine, sosyal alanlarına, etüt merkezlerinden İZMEK kurslarına, düğün salonuna kadar her alanda hizmetlerin en güzelleriyle buluşturduk. Mahallemizde inşa ettiğimiz kapalı pazarımız da önümüzdeki günlerde hem pazarcılarımızın hem de pazar alışverişi için gelen vatandaşlarımızın hizmetine sunulacak” dedi.

İzmit Belediyesi tarafından mahallede yapılan bisiklet yollarını da inceleyen Başkan Doğan, bisiklet kullanan gençlerle sohbet etti. Bisiklet kullanmanın faydalarını anlatan İzmit Belediye Başkanı. Nevzat Doğan, bisiklet yollarının önemi konusunda bilgilendirmelerde bulundu.