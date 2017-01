Başkan Doğan’dan emekli evlerine ziyaret

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, önümüzdeki günlerde hizmete açılacak Serdar mahallesindeki emekli evine giderek incelemelerde bulundu.

İzmit Belediyesi şehir genelinde açılan 10 emekli evi sayısını Serdar mahallesi ile birlikte 11’e çıkarmaya hazırlanıyor. İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan da son rötuşları yapılan ve önümüzdeki günlerde açılışı yapılacak olan Serdar Emekli Evine giderek çalışmalar hakkında ilgililerden bilgi aldı. Emekli evlerini açmalarındaki asıl amaçlarının, emeklilerin tüm sosyal ihtiyaçlarını karşılamak olduğunu belirten Doğan, “Bu evlerimizde, emekli vatandaşlarımız için her şeyi düşündük. 5 yıldızlı otel konforundaki emekli evlerinde çay, kahve, internet, televizyon, satranç ve tavla gibi emeklilerin ihtiyacı olabilecek her şey mevcut. Emeklilerimizin sosyal yaşamdan kopmamaları ve bir arada hoşça vakit geçirebilecekleri bir ortamı onlara sağlamak için, emekli evlerimizin sayısını her geçen gün arttırıyoruz. Bütün emeklilerimize aktif, üretken, mutlu ve sağlıklı bir yaşam diliyorum. İzmit Belediyesi olarak emeklilerimize ve bizim gözümüzde kıdemli sıfatına sahip yaşlılarımıza yönelik olan bu hizmetlerimizi severek yapıyoruz” dedi.

Emekliler de Başkan Doğan’a kendilerine değer verdiği için teşekkür ettiler.