Başkan Doğan'dan esnaf ziyareti

Nevzat Doğan, esnaf ziyaretlerine devam ediyor. Doğan, Alemdar ve İstiklal caddelerindeki esnafları ziyaret ederek talep ve önerilerini dinledi.

Nevzat Doğan, esnaflarla sohbet edip, çay ikramlarını geri çevirmeyen Başkan Doğan, vatandaşlarla sohbet etti. Esnafların, ülkemiz üzerine açılan ekonomik savaştan olumsuz etkilenmemeleri için ellerinden geleni yaptıklarını belirten Doğan “ Kocaeli'nin kalbi olarak nitelendirebileceğimiz şehrimizde ticari hayatın canlılığı bizim için çok önemli. Esnafımızın alışverişlerinin artması için elimizden geleni yapıyoruz. Cadde ve sokaklarda yaptığımız yenileme ve güzelleştirme çalışmalarının yanı sıra esnafımıza her türlü kolaylığı sağlıyoruz. Türkiye'de her şey iyi giderken bu durumdan rahatsız olan güçler tarafından ekonomik bir saldırıya uğradık. Ama daha önce olduğu gibi bu savaşı da birlikte kazanacağız. Bizler, dayanışma ve el birliği içinde bu oyunu da bozacağız Liderimiz, Başkanımızın önderliğinde bu zorlukları daha da güçlenerek atlatacağız” dedi.

Başkan Doğan, çarşı esnafını bu ekonomik kumpasa karşı omuz omuza ve dik durmaya davet ederken, işlerinde de hayırlı ve bol kazançlar diledi.