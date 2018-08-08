Diğer
Kategoriler
08 Ağustos 2018 11:42

Başkan Doğan’dan Mardinli çocuklara müjde

10.

Başkan Doğan’dan Mardinli çocuklara müjde

08 Ağustos 2018 11:42

Uluslararası Pişmaniye Festivali için Mardin Kızıltepe’ye giden İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, Mardin’de ki çocukları Sarısu kampına götürme sözü verdi.


Şehirde büyük coşku yaratan festival için Kızıltepe’ye giden Başkan Doğan, festival öncesi ve sonrası şehirde ziyaretlerde bulundu. Kızıltepe sokaklarında herkesle kucaklaşan Doğan’a en yoğun ilgi gençlerden ve çocuklardan geldi.


Şehirde faaliyet gösteren Gençlik Merkezini ziyareti sırasında çocukların tezahüratlarıyla karşılaşan Başkan Doğan, onların yanına giderek bir süre sohbet etti. Onların sevgilerinin dünyanın en büyük zenginliği olduğunu belirten Doğan, Mardin Valiliği tarafından belirlenecek Kızıltepe’de yaşayan çocukları şehrimize getirme ve belediyenin Sarısu Kampında ağırlama sözü verdi.


Başkan Doğan, “Dünyanın, ülkemizin neresinde olursa olsun çocuk her zaman çocuktur. Onların mutlu olmaları bizim en büyük isteğimizdir. Kızıltepe’deki çocuklarımızı da şehrimizde ağırlamak, onları denizle buluşturmak ve keyifli birkaç gün geçirmelerini istedik. Eylül ayının ilk haftası onları şehrimizde misafir edeceğiz” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
31
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç