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03 Temmuz 2017 14:10

Başkan Doğan’dan moral ziyareti

İzmit Belediye Başkanı Dr.

Başkan Doğan’dan moral ziyareti

03 Temmuz 2017 14:10

Nevzat Doğan, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde hasta ve yakınlarına moral ziyaretlerinde bulundu.


Hastane ziyareti kapsamında İzmit Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü Seyhan Özcan’ı ziyaret eden Başkan Doğan, doktorlardan durumu hakkında bilgi aldı. Özcan’a geçmiş olsun dileğinde bulunup moral veren Doğan, “ Müdürümüzün tedavi sürecini yakından takip ediyorum. Tedavi süreci güzel gidiyor, inşallah çok kısa sürede eski sağlığına kavuşarak aramıza dönecek” dedi. Başkan Doğan, Özel Kalem Müdürlüğü personellerinden Merve Tunaboylu’nun fıtık ameliyatı olan babası Burhanettin Avdan’ı da ziyaret etti. Doğan, aile yakınlarıyla bir süre sohbet edip onlara moral verdi. İzmit Belediye Başkanı, Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi gören Kadıköy Mahalle Muhtarı İsmail Hakkı Yıldırım ile Kemalpaşa Muhtarı Ergun Çevirmen‘in eşini de ziyaret ederek acil şifalar dileğinde bulundu.



“Hastane ziyareti önemli”


İnsanların en çok morale ihtiyaç duyduğu yerlerin hastane odaları olduğunu söyleyen Başkan Doğan, “Hangi hastalık olursa olsun, tedavi sürecinde bir hastaya tıbbi bakım kadar önemli bir takviyede moral desteğidir. Doktor Belediye Başkanı olarak bu konunun önem ve hassasiyetini iyi biliyor ve her fırsatta hasta ziyaretlerinde bulunuyorum. Bugün de çalışma arkadaşlarımızı ve yakınlarını ziyaret ederek onlara moral verdik. İzmit Belediyesi büyük ve birbirine bağlı bir ailedir. İyi günümüzde de kötü günümüzde de birbirimizin yanında olup destek veriyoruz” şeklinde konuştu.




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