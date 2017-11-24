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24 Kasım 2017 18:05

Başkan Doğan’dan, öğretmenler gününde anlamlı ziyaret

İzmit Belediye Başkanı Dr.

Başkan Doğan’dan, öğretmenler gününde anlamlı ziyaret

24 Kasım 2017 18:05

Nevzat Doğan, 24 Kasım Öğretmenler günü sebebiyle ortaokulu okuduğu Gazi Anadolu Lisesi’ni ziyaret ederek eğitimcilerin gününü kutladı. Bu anlamlı günde öğretmenleri yalnız bırakmayan Başkan Doğan, onlara karanfil hediye etti.


Gazi Anadolu Lisesini Müdürü Zeki Koyun tarafından karşılanan Nevzat Doğan, öğretmenlerle uzun uzun sohbet etti. Başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm öğretmenlerin gününü kutlayan Doğan, “Gazi Anadolu Lisesi benim ortaokulu okuduğum çok değerli bir okulumuzdur. Bu anlamlı günde bu okulda olmak benim için ayrı bir önem taşıyor. Öğretmenlerimiz, ülkemizi geleceğe taşıyan çok değerli varlıklarımız, geçmişin öğreticisi, geleceğin kurucusudur. Ben de bir yönetici, bir baba olarak çocuklarımızı yetiştiren tüm öğretmenlere teşekkür ediyorum. Öğretmenlerimiz her şeyin en güzeline ve iyisine layıklar” dedi.


Ziyaretinde geçtiğimiz günlerde kurulan, geçmişten günümüze gelen eğitim materyallerinin ve öğrenci arşivlerinin yer aldığı Gazi Anadolu Lisesi müzesini de gezen Başkan Doğan, okulda ki öğrencilik yıllarına gitti.




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