Başkan Doğan’dan şampiyon yüzücüyü altın

Nevzat Doğan, Antalya’da düzenlenen Özel Sporcular Yüzme Türkiye Şampiyonası’nda birinci olan İzmitli yüzücü Şevval Devrim’i altınla ödüllendirdi.

İzmit Belediyesi’nin Engelsiz Kulaçlar Projesi ile yüzme sporuna başlayan Şevval Devrim, Antalya’da 350 sporcunun katıldığı yarışmada büyük başarı elde ederek Kocaeli’ye şampiyonluk sevincini yaşattı. 100 200, 400 ve 800 metre serbest kategorilerinde elde ettiği birinciliklerle Türkiye Şampiyonu olan İzmit Belediyespor sporcusu Şevval Devrim’i antrenörü Levent Azazi ve annesi Aslı Devrim ile birlikte makamında kabul eden Başkan Doğan, genç sporcuyu altınla ödüllendirdi.

Ziyaret sırasında konuşan Başkan Doğan, “Şehrimizin bir sporcusunun Türkiye şampiyonu olması bize ayrı bir gurur ve mutluluk yaşattı Şehrimizi, belediyemizi en güzel şekilde temsil edip, şampiyon olan Şevval’e teşekkür ediyoruz. Ama Şevval için de, belediyemiz için de Türkiye şampiyonluğu yetmez. İzmit Belediyesi gözünü Avrupa’ya hatta dünya ya dikmiş durumda. Nasıl ki, Cumhurbaşkanımız ülkemizi dünya çapında geleceğin büyük Türkiye’si olarak gösteriyor, biz de İzmit Belediyesinin her alanda dünya çapında bir belediye olmasını istiyoruz. Sporda bu alanlardan biri. Şevval inandı çok çalıştı ve başardı, onunla gurur duyuyorum. Şevval’in başarısına katkı sağlayan hocalarına ve ailesine de teşekkür ediyorum” dedi.

Şevval’in şampiyonluk yolundaki ilk aşaması olan Engelsiz Kulaçlar Projesine de değinen Doğan, “Şevval’e şampiyonluk yolunu açan ve ona yüzme sporunu sevdiren bu projemizi başlattığımız ilk günü hatırlıyorum. 2013 yılında başlattığımız projemizle 1 psikolog ve 5 uzman nezaretinde verdiğimiz eğitimlerle yüzlerce çocuğumuz engellerini aşarak başarılara kulaç attı. İlk başladığımızda sıradan bir sosyal proje gibi görünen bu çalışmamız şampiyonlukları yaşatıp, bizi gururlandıran sonuçları getirdi. Projemiz devam edecek” diye konuştu.

Engelliler ve çocuklar başta olmak üzere şehirdeki tüm vatandaşların yüzme sporunu öğrenmesi için çalışma yürüttüklerini de belirten İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, “Kocaeli’nin ilk aquaparkı olan Pişman Çocuk Aquaparkı’nı şehrimize kazandırdık. Şimdi ise bu parkımızda ’Yüzme Bilmeyen Kalmasın’ projesi kapsamında ilkokul 2. sınıf öğrencilerine ve bayanlara ücretsiz olarak yüzme eğitimleri veriyoruz. İlk etapta yaklaşık 2 bin öğrencimiz yüzme öğrendi. Halen 2 binden fazla öğrenciye haftanın 3 günü yüzme eğitimi veriyoruz. Hedefimiz bütün öğrencilere yüzmeyi öğretmektir” şeklinde konuştu.