Başkan Doğan’dan Sanayi Mahallesi’ne ziyaret

İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için mahallerde sürdürdüğü gezi ve ziyaretlerini sürdürüyor. İftar yemeği sonrası Sanayi Mahallesi’ne giden Başkan Doğan, sahur vaktine kadar kapı kapı dolaşıp mahalle kahvesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyaretleri sırasında konuşan Başkan Doğan, “Davının gecesi gündüzü olmaz, vakit çalışma vakti” diyerek 24 Haziran’daki seçimin önemine dikkat çekti.

Vatandaşların yakın ilgisiyle karşılaşan Başkan Doğan’a Ak Parti ilçe teşkilat yetkilileriyle belediye meclis üyeleri de eşlik etti. Vatandaşların evlerine konuk olan, onlarla sıcak sohbetler gerçekleştiren Başkan Doğan, 24 Haziran’daki seçimin ülkemizin geleceği açısından hayati önem taşıdığını belirterek, “Ülkemizde var olan bu huzurun, bu istikrarın, bu büyümenin devam etmesi için, ABD’ye Avrupa’ya, içteki ve dıştaki düşmanlara gereken cevabı verebilmek için herkesi sandığa gidip oy kullanmaya davet ediyorum. Halkımız, 16 yıldır olduğu gibi bu seçimde de en doğru kararını verecektir” diye konuştu.