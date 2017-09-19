Başkan Doğan’dan Şehit ve Gaziler Haftası mesajı

Nevzat Doğan, Şehit ve Gaziler Haftası dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Doğan yayınladığı mesajda, “Bizler, aziz şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesinde tarih sahnesinde millet olarak varlığımızı sürdürüyor ve bu vatan toprakları üzerinde onlardan aldığımız güç ve ilhamla, birlik ve bütünlük içinde hayatlarımızı devam ettiriyoruz. Bu bakımdan, şehit ve gazilerimize ne kadar dua etsek, ne kadar minnet ve şükran duysak azdır. Kurtuluş Savaşı sonucunda kazandığımız eşsiz zaferde şehitlerimizin kanları kadar, gazilerimizin fedakârlık ve azimleri de büyük önem taşımaktadır. Cumhuriyetimiz, o eşsiz zaferin sağlam temelleri üzerinde yükselmiştir. Ülkemizin bağımsızlığı, vatanının bölünmez bütünlüğü, milli birlik ve beraberliğimizin korunması uğruna üstün fedakârlıklar göstererek, canı pahasına göğsünü siper etmiş ve bunun nişanını gururla taşıyan gazilerimizin kahramanlıkları hafızalarımızdan silinmeyecek ve hiçbir zaman unutulmayacaktır” dedi.

Başkan Doğan terör olayları ve 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında ülkemizin bağımsızlığı için mücadele verirken şehit ve gazi olanları da unutmayarak “Tarih boyunca ülkemiz üzerine hep oyunlar oynanmış, birlik ve beraberliğimizi bozmaya çalışmışlardır. 15 Temmuz girişimi de ülkemizin üzerine oynanan oyunlardan biri olarak tarihe geçerken, millet olarak verdiğimiz mücadele de tüm dün dünyaya örnek olmuş, dosta güven, düşmana korku veren bir millet olduğumuzu bir kez daha göstermiştir. Bu anlamlı gün dolayısıyla başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, aziz şehitlerimizi, ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyor, özgürlüğümüzün, bağımsızlığımızın, bölünmez bütünlüğümüzün simgesi olan gazilerimizi minnet, sevgi ve saygıyla selamlıyorum" şeklinde konuştu.