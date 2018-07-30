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30 Temmuz 2018 11:33

Başkan İsmail Baran, “Gerekli önlemler alınacak”

Hafta sonu yağışlar sonrasında Hereke bölgesinde yaşanan olumsuzlukları yerinde inceleyen Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, “Kurumların ortak çalışması ile gerekli önlemler alınacak” dedi.

Başkan İsmail Baran, “Gerekli önlemler alınacak”

30 Temmuz 2018 11:33


Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, hafta sonu yağan yağmur sonrasında olumsuzlukların yaşandığı Hereke bölgesinde incelemelerde bulundu. Yağmur sonrasında taş ocaklarının bulunduğu bölgelerde bazı menfezler kapanmış, Körfez Belediyesi, İSU, Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları ekipleri ortak çalışma yürüterek trafiğin akışını tekrar sağlamıştı. Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran da hafta sonu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram ve Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ile birlikte bölgede incelemelerde bulundu. Demiryolları ve Karayollarından yetkililerin de katıldığı incelemede, olumsuzlukların tamamen ortadan kaldırılması için gerekli çalışma yapılması kararlaştırıldı.


Valilik nezdinde kısa süre önce komisyon oluşturulduğu ve menfezlerin genişletilmesi için çalışma başlatılacağı aktarılırken, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran da her türlü desteği vereceklerini belirtti. Menfezlerdeki taşlar ise ekipler tarafından kısa sürede kaldırılarak olumsuzluklar ortadan kaldırıldı.




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