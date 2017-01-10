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10 Ocak 2017 23:40

Başkan Karabacak basın ile bir araya geldi

Başkan Karabacak basın ile bir araya geldi

10 Ocak 2017 23:40

Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle basın mensupları ile bir araya geldi.
Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle Gebze, Darıca, Dilovası ve Çayırova’da çalışan gazeteciler ile yemekte bir araya geldi. Darıca sahilde bulunan bir otelde düzenlenen yemeğe Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Çetin Gürol, Belediye Meclis Üyeleri ve çok sayıda gazeteci katıldı. Yemek sonrası program gazeteciler için hazırlanmış slayt gösterisi ile başladı. Slayt gösterisinin ardından konuşma yapan arıca Belediye Başkanı Karabacak, “10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle bu akşam bir araya geldik. Göreve geldiğimiz 2004’ten bu güne kadar her yıl bunu geleneksel olarak sürdürüyoruz. Küçük bir ikram, bir arada olmak, dertleşmek için bu ortamı oluşturaraktan bir nebzede olsa birbirimizle hasbihal etme fırsatı yakalıyoruz. Çok önemli bir görevi sizler yapıyorsunuz. Kamunun toplumun doğru bir şekilde ve zamanında bilgilendirilmesi ile alakalı gerek yazalı gerek görsel, gerekse dijital ortamda görevler yapıyorsunuz. Anında yapılan işlerin, haberlerin duyurulması hususunda önemli çaba ve gayret gösteriyorsunuz ve karşılığında hiçbir şey almıyorsunuz. Hayatınızı bile idam ettirmekte zaman zaman zorlanıyorsunuz. Çok kolay bir meslek değil. Sevmek lazım, sizlerin de bu işi severek yaptığınıza ben inanıyorum” dedi.

“Övgüde olacak, eleştiride olacak”
Gazetecilerin yaptıkları eleştirileri kendilerine uyarı ve yol gösterici olarak gördüklerini belirten Karabacak, “Bir ve beraber olalım. Eleştirelim. Yanlışları, eksikleri, bizim görmediklerimizi rahatlıkla söyleyin. Eleştiriden asla geri durmayacağız. Ama eleştirinin haricinde farklı olaylara meselelere doğru götürmemek lazım. Sizlerin bizlere eleştirileri okuduğumuz köşe yazılarında ki, manşetlerde ki veya iç sayfalardaki yazılardan aldığımız o uyarıları biz kendimize uyarı ve yol gösterici bir çizgi olarak da görüyoruz. Bunu çok net ifade ediyorum. Övgüde var onu da görüyoruz. Hepsi olacak. Olması da lazım. Hepsi övgü olursa bu doğru bir şey değil. Bunun için ben hepinizi kutluyorum, tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.
Konuşmanın sonunda Başkan Karabacak, gazetecileri temsilen Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Çetin Gürol’a hediye verdi.



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