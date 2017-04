Başkan Karabacak, Cemevi’ni ziyaret etti

Başkan Karabacak, burada kısa bir selamlama konuşması yaparak, ülkemizde yaşayan 80 milyon insanın bir ve beraber olduğuna vurgu yaptı. Başkan Karabacak, “Darıcamız farklı kültürlerin aynı ortamda yaşandığı güzel bir ilçe. Farklılığımız zenginliğimizdir düsturuyla her alanda hizmet üretiyoruz. Hizmet üretirken dil, din, ırk mezhep gibi kavramların etkisinde kalmadan çalışıyoruz, ilçemizin her köşesine, her vatandaşımıza eşit şekilde hizmet verme gayesi içindeyiz. Zaman zaman toplumun farklı kesiminden sivil toplum örgütleriyle bir araya gelerek sorunların çözümünde ortak fikirler üretip, projelerimizi bu doğrultuda şekillendiriyoruz” diyerek kendilerini bu güzel ortamda ağırlayan dernek yönetime teşekkür etti.