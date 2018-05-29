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29 Mayıs 2018 14:52

Başkan Karabacak Darıcalı muhtarlarla bir araya geldi

Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak ilçede görev yapan muhtarlarla bir araya gelerek, 24 Haziran’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri ile ilgili devam eden çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Başkan Karabacak Darıcalı muhtarlarla bir araya geldi

29 Mayıs 2018 14:52


Seçimlerin sorunsuz bir şekilde yapılması adına muhtarlıklar olarak üzerlerine düşen görevleri yerine getirdiklerini ifade eden muhtarlar, mahallelerinde devam eden çalışmalarla ilgili görüş ve düşüncelerini açıklarken, Başkan Karabacak’a mahallelerine yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti.


Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak ise öncelikle bütün muhtarların Ramazan ayını tebrik ederek, "Bir ramazan ayını daha huzur içinde geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Darıca ailesi olarak ilgili tüm birimlerimizle birlikte gerek mahalle iftarlarında ve gerekse sahilde düzenlediğimiz etkinliklerde hep birlikte ramazan ayının güzelliklerini yaşıyoruz. Mahallelerde vatandaşlarımızla sürekli irtibat halinde olan siz değerli muhtarlarımızın görüş ve önerileri bizler için çok önemli. İlçemizdeki sıkıntıları en iyi bilen kişiler olarak sorunların çözümü noktasında hepiniz önemli görevler üstleniyorsunuz. Bu noktada siz değerli muhtarlarımıza da teşekkür ediyorum. Özellikle bu ay bizim ulaşamadığımız ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız olursa bizlere bildirmenizi rica ediyorum. 24 Haziran’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri içinde çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah huzur içinde bütün vatandaşlarımız andığa giderek demokratik haklarını kullanacaklardır. Seçimlerin şimdiden ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.




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