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25 Temmuz 2018 17:02

Başkan Karabacak, Dünya Şampiyonu Eray Şamdan’ı Kabul Etti

Japonya’nın Kobe kentinde düzenlenen 11.

Başkan Karabacak, Dünya Şampiyonu Eray Şamdan’ı Kabul Etti

25 Temmuz 2018 17:02

Dünya Üniversiteler Karate Şampiyonası’nda altın madalya kazanan Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü’nün Milli Sporcusu Eray Şamdan, Darıca Belediye Başkanı makamında ziyaret ederek katkı ve desteklerinden dolayı teşekkür etti.


Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Başkanı Bekir Güven ile Kulüp Antrenörü Adnan Şamdan’ında bulunduğu ziyarette Milli Sporcu Eray Şamdan’ı tebrik ederek başarılarının devamını dileyen Başkan Karabacak, “Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü bünyesinde gerek karatede ve gerekse atletizmde ulusal ve uluslararası arenada önemli başarılar elde ettik. Bunun yanı sıra ilçemizde düzenlediğimiz Balkan Kros Şampiyonası, Avrupa Gençler Yüzme Yarışları, Türkiye Kros Şampiyonası ve Uluslararası Darıca Yarı Maratonu gibi uluslararası organizasyonlar, gençlere yönelik düzenlediğimiz DASYİS (Darıca Sporun Yıldızlarını Seçiyor) ve Yaz ve Kış Spor Okulları ile spora her daim katkı sunduk, sunmaya devam ediyoruz. Spora yaptığımız yatırımlar devam edecek, Eray gibi al bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandıran nice Dünya Şampiyonalarını yetiştireceğimizden şüphemiz yok. Eray kardeşimizle birlikte esas hedefimiz Tokyo Olimpiyatları” şeklinde konuştu.




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