Başkan Karabacak, “Emeklilerimizin yüzü ak parti ile gülüyor”

Başkan Karabacak, AK Parti hükümetinin aradan geçen 16 yılda ülkemizdeki yaklaşık 12 milyona yakın emeklinin refah seviyesini yükseltmek için tüm olanakları seferber ederek halkımızın yüzünü güldürdü. Bugün kadar yapılan intibak düzenlemeleri, promosyon ödemeleri, destek priminin kaldırılması ve en son bayram ikramiyesi ile geliri artan emekli vatandaşlarımız artık geleceğe daha güvenle bakıyor” dedi.

Başkan Karabacak, AK Parti’nin 2002 yılından itibaren emekli vatandaşların ekonomik şartlarını iyileştirme adına önemli adımlar attığına vurgu yaparak, “Özellikle intibak yasasıyla emekli vatandaşlarımız hak ettikleri maaşlarını almaya başladılar. Son değişikliklerle birlikte emeklilerimiz iki dini bayramda da ikramiye hakkı elde ederken, 266 lira alan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın maaşları da 500 liraya çıkarak onlara da önemli destek sağlandı. Bu ve benzeri iyileştirmelerin devamı için 24 Haziran Seçimleri büyük önem taşıyor. Sizlerden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti’ye bir kez daha destek istiyoruz. Her bir oyun önemi büyük” diyerek vatandaşlardan seçimlerde destek istedi.