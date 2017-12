Başkan Karabacak gençlerle buluştu

Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından gündeme dair açıklamalarda bulunan Başkan Karabacak, “Darıca Belediyesi ve şahsım olarak gençliğin her zaman arkasında ve yanında olduğumuzu her mecrada dile getiriyoruz. İlçe genelinde gençlere yönelik sosyal, kültürel ve sanat etkinliklerimiz ara vermeden devam ediyor. Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde ve Darıca Gençlik Merkezi’nde gençlerimize yönelik etkinliklerimizin yanı sıra, bilgi evlerimizde üniversiteye hazırlanan gençlerimize etüt desteği veriyoruz” diyerek gençlere yönelik çalışmalar hakkında kısaca bilgiler sundu.

Son günlerin en önemli gündem maddelerinden olan Kudüs konusunda da değerlendirmelerde bulunan Başkan Karabacak, “Kudüs konusunda Cumhurbaşkanımızın sergilediği kararlı duruşun arkasında olduğumuzu ve Kudüs’ün Müslümanların kırmızı çizgisi olduğunu bir kez daha ifade etmek isterim. Bizler şükürler olsun ki Müslüman bir coğrafyada dünyaya geldik ve İslam’la şereflendirildik. Günümüzde maalesef Müslüman coğrafyasında kan var, gözyaşı var. Duyarlı Müslümanlar olarak Suriye’de, Mısır’da, Irak’ta, Myanmar’da olduğu gibi Kudüs’te de haksızlığa, hukuksuzluğa ilk isyan edenler bizler olduk. Kudüs Müslümanlar için vazgeçilmezdir, Kudüs birilerinin himayesi altında değildir, olmayacaktır. Orda yaşayan Filistinli kardeşlerimizin her daim yanında olduk, olmaya devam edeceğiz, siz gençlerde de bu konularda her daim duyarlı olmanızı istiyorum, milletine, devletine, dinine, örf, adet, gelenek ve göreneklerine bağlı nesiller yetişmesi için hepimiz çok çalışmalıyız. Birlik ve beraberlik içinde ülkemizin kalkınması adına çok çalışmalıyız. Bizler üzerimize düşen görevleri yapıyoruz, yapacağız, her daim gençlerimizin yanındayız” diyerek gençlere hitap etti.

Başkan Karabacak’ın konuşmasının ardından söz alan gençler düşüncelerini dile getirirken, Darıca Belediyesi’nin çalışmaları ve projeleri hakkında Başkan Karabacak’a sorular sorarak, merak etikleri konular hakkında görüş alışverişinde bulundular.