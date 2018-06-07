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07 Haziran 2018 13:01

Başkan Karabacak, kadınlardan destek istedi

Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri için kadınlardan destek istedi.

Başkan Karabacak, kadınlardan destek istedi

07 Haziran 2018 13:01


Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, 24 Haziran’da gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri için çalışmalarına devam ediyor. “Çalınmadık kapı kalmasın” diyerek çalışmalarını sürdüren Karabacak, son olarak gün içinde 5 farklı noktada gerçekleştirilen toplantılara kadınlardan destek istedi. İktidarda 16 yılı geride bırakan AK Parti’nin uyguladığı sosyal politikalarla kadın, aile ve toplumun güçlenmesi için büyük devrimlere imza attığını söyleyen Başkan Karabacak, “AK Parti döneminde bayanlara yönelik hem yerelde hem ülke genelinde önemli projeler hayata geçti” dedi.


AK Parti iktidarı döneminde her alanda kadına pozitif yönde ayrımcılık getiren önemli çalışmaların hayata geçtiğine vurgu yapan Başkan Karabacak, “Her şeyden önce kadın-erkek eşitliğini sağlayacak önemli düzenlemeler yapıldı, girişimci kadınlara sağlanan teşvik, kredi ve devlet desteğiyle kadının ticarette önü açıldı, kadının parlamentoda temsil hakkı AK Parti döneminde arttı, aile içi şiddet gören kadınları korumaya yönelik önemli kanunlar çıkarıldı. Bizlerde bölgemizdeki hanım kardeşlerimizin kendilerini her alanda yetiştirip sosyal ve toplumsal hayatla olan bağlarını güçlendirecek çalışmalara imza atıyoruz” diye konuştu.




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