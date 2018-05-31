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31 Mayıs 2018 15:29

Başkan Karabacak, “Kültürel zenginliklerimiz Darıca’da yaşatılıyor”

KOCAELİ(İHA) – Darıca’da her akşam farklı bir mahallede verilen mahalle iftarları, eski Ramazan aylarındaki kültürel zenginlikleri Darıca’da yaşatıyor.

Başkan Karabacak, “Kültürel zenginliklerimiz Darıca’da yaşatılıyor”

31 Mayıs 2018 15:29


Darıca Belediyesi’nin düzenlediği mahalle iftarları Çınaraltı Meydanı’nda devam ederken, programa katılan AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker’de mahalle halkıyla birlikte iftarını açtı. İftar programına yoğun ilgi gösteren mahalle halkı hep birlikte iftarını açarken, programda Darıca Belediyesi Bilgi Evi öğrencileri mini konser, şiir dinletisi ve semazen gösterileriyle mahalle halkının büyük beğenisini kazandı.


İftar yemeğinin ardından mahalle halkı topluca el açıp dua ederken, kısa bir selamlama konuşması yapan Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, Darıca Belediyesi olarak Ramazan ayı boyunca etkinliklerinin devam ettiğini ve halkla iç içe olduklarını ifade ederek, Kadir Gecesi’nde sahilde düzenleyecekleri programa herkesi davet etti.


AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker’de yaptığı kısa selamlama konuşmasında Darıca halkıyla birlikte orucunu açmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu güzel etkinlikten dolayı Başkan Karabacak’a teşekkür etti.




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