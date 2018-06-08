Başkan Karabacak, öğrencilerin karne sevincini paylaştı

Darıca’da 2017-2018 Eğitim Öğretim yılı Darıca Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen karne ve mezuniyet töreni ile sona erdi. Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak da düzenlenen etkinliğe katılarak öğrencilerin sevincine ortak oldu. Karne ve mezuniyet töreninde öğrencilerin ve velilerin heyecanı yüzlerine yansırken, törende kısa bir selamlama konuşması yapan Başkan Karabacak, öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar diledi.

Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak yaptığı konuşmada öğrencilere hayatlarında en öncelik konulardan birinin eğitim olması gerektiğini ifade ederek, “Bugün bir yıllık emeklerinizin karşılığını alıyorsunuz. Bizim için en önemlisi geleceğe çok iyi hazırlanmış olmanız. Milli ve manevi değerlerimize bağlı bir nesil yetişmesi ülkemizin geleceği açısından son derece önemli. Bizler de yerel yönetimler olarak eğitime her türlü desteği verme çabası içindeyiz. Bu yıl ilçemizde sınıflarında başarılı olan 700 öğrencimize bisiklet hediye ederek, onları motive etmeye çalıştık. Bu tür çalışmalarımız önümüzdeki yıllarda da devam edecek. Hepinize iyi tatiller diliyorum, ruhen ve bedenen dinlenerek tatili geçirmenizi temenni ediyorum. Öğretmenlerimize de emek ve çabalarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.