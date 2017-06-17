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17 Haziran 2017 17:26

Başkan Karabacak sahurda bölge basınıyla buluştu

Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, bölge basın temsilcileri ve gazeteciler ile sahur programında bir araya geldi.

Başkan Karabacak sahurda bölge basınıyla buluştu

17 Haziran 2017 17:26


Darıca’da bir restaurant’ta yapılan ve bölgedeki basın mensuplarının yoğun ilgi gösterdiği sahur programına Başkan Karabacak’ın yanı sıra AK Parti Darıca İlçe Başkanı Muzaffer Bıyık, Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti(KGC) Başkanı Çetin Gürol ve gazeteciler katıldı. Yenilen sahur yemeğinin ardından KGC Başkanı Çetin Gürol, organizasyon için Başkan Karabacak’a teşekkür etti.


Başkan Karabacak ise konuşmasında davetlerine icabet eden tüm basın mensuplarına teşekkür ederek, “Bu güzel gecede bölgemizin siz değerli basın temsilcileri ile bir arada olmaktan dolayı son derece mutluyum. Ramazan ayının manevi atmosferinin ülkemize bolluk ve bereket getirmesini diliyorum. Zor şartlar altında kamuoyunu aydınlatma görevi yapan siz değerli basın mensubu temsilcilerine görevlerinizde başarılar diliyorum. Şimdiden yaklaşan Kadir Gecenizi ve Ramazan Bayramınızı tebrik ediyorum” diyerek düşüncelerini açıklarken, ilçede devam eden ve başlayacak projelerle ilgili bilgilendirmelerde bulundu.


Başkan Karabacak, Piri Reis Yelkenkaya Bölgesinde Sporcu Yetiştirme ve Kamp Merkezi adında örnek bir projeyi Spor Bakanlığı ile birlikte hayata geçireceklerini, Nenehatun Mahallesi’ne yapmayı planladıkları Mini Olimpiyat Köyü’nün ise mimari açıdan bölgede benzeri olmayan bir proje olarak hayata geçeceğini müjdeledi. Başkan Karabacak son olarak Darıca merkezde hayata geçirecekleri Çok Amaçlı Kapalı Pazar Yeri ilgili bilgiler aktararak basın mensuplarına projelerin sunumunu yaptı.


Konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başkan Karabacak gecenin sonunda ise gazetecilere, her akşam farklı bir camide vatandaşlara Osmanlı Şerbeti ikramı yapan İkram Çeşmesi’nden şerbet ikramında bulundu. Sahur programının sürpriz konuğu ise ramazan davulcusu oldu. Söylediği manilerle programı renklendiren ramazan davulcusu geceye renk kattı.




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