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20 Haziran 2018 13:14

Başkan Karabacak, seçim çalışmalarına devam etti

Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, seçime günler kala vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor.

Başkan Karabacak, seçim çalışmalarına devam etti

20 Haziran 2018 13:14


Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, seçim çalışmalarına ilçenin en büyük mahallesi olan Kazım Karabekir Mahallesi’nde devam etti. Başkan Karabacak’a ziyareti sırasında eşi Teslime Karabacak ve partililer eşlik etti. Vatandaşlara 24 Haziran’da yapılacak olan seçimlerin neminden bahseden Başkan Karabacak, Pazar sabahı herkesin sandıklara giderek demokratik hakkını kullanmasını istedi.


Ziyareti sırasında konuşan Başkan Karabacak, seçim çalışmalarının artık son aşamaya geldiğine vurgu yaparak, “Tüm siyasi partiler projelerini ve hedeflerin açıklayarak vatandaşlardan oy istedi. Bizler de Darıca’da gerek yerel yönetimlerde ve gerekse ülke genelinde yapılan hizmetler noktasında halkımızı bilgilendirerek Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti için halkımızdan destek istedik. Bu süreçte halkımızın Sayın Cumhurbaşkanımıza ve AK Parti kadrolarına gösterdiği teveccüh bizleri son derece memnun etti. Halkımızın her tabakasından aldığımız güç ve destekle 24 Haziran’da yapılacak seçimleri AK Partili kadroların zaferiyle taçlandıracağımıza şüphemiz yoktur. Bu süreçte gece gündüz demeden çalışan partimizin her kademesindeki arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Artık söz milletin diyoruz. Seçimler ülkemize hayırlı olsun” dedi.




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