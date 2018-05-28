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28 Mayıs 2018 16:28

Başkan Karabacak, seçim turlarını sıklaştırdı

KOCAELİ(İHA) – 24 Haziran 2018’de yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimlerine sayılı günler kalırken, Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak da seçim çalışmalar hız verdi.

Başkan Karabacak, seçim turlarını sıklaştırdı

28 Mayıs 2018 16:28


Geçtiğimiz hafta safra kesesinden ameliyat olan Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, hafta sonu ilçede bir dizi ziyaretler gerçekleştirdi. Başkan Karabacak, hasta ve taziye ziyaretleri ile esnaf ziyaretlerinin yanı sıra Afyonlular Derneği, Trabzonlular Derneği, Şalpazarlılar Derneği ve Samsun Yakakent Derneklerini ziyaret ederek burada vatandaşlarla sohbet edip 24 Haziran seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti için destek istedi.


Dernek ziyaretlerinde 24 Haziran’da yapılacak seçimlerin önemine değinen Başkan Karabacak, “Darıca’da bizler 14 yıldır ilçemize hizmet ediyoruz. Sizlerle birlikte şehrimize değer katan, birçok büyük projeyi hep birlikte hayata geçirdik, bizler bu projelerimizi hayata geçirirken, AK Parti hükümetimiz de 16 yıldır her türlü engellemelere rağmen ülkemize her alanda önemli hizmetler yaptı. 24 Haziran seçimleri ülkemizdeki istikrar için büyük önem taşımaktadır. Ben inanıyorum ki halkımız bir kez daha ülke yönetimini Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve AK kadrolara bir kez daha teslim edecektir. Sizlerden de bu noktada destek bekliyoruz, inşallah 24 Haziran sonrası ülkemiz daha iyi yerlere gelecektir” diyerek seçimlerde destek istedi.




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