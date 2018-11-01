Başkan Karabacak Sıfır Atık Zirvesi'nde konuştu

Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın koordinasyonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde geçen yıl hayata geçirilen Sıfır Atık Projesi'nin Türkiye ve dünyadaki mevcut durumu ile etkilerinin ele alındığı, "Sıfır Atık Zirvesi" ne katıldı.

Sıfır Atık Projesi'nin uygulamalarının geliştirilmesine yönelik çalışmaların ilgili paydaşlarla çok yönlü ele alındığı "Sıfır Atık Zirvesi” ile israfın önlenmesi ve kaynakların daha verimli kullanılması öngörülüyor. Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılan kongreye katılan Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, Sıfır Atık Projesi'nin çevresel, ekonomik ve sosyal açılardan önemli etkilerinin bulunduğunu ifade ederken, “Böylesine önemli bir toplantılarda elde edindiğimiz bilgi ve tecrübeler şehrimizdeki çalışmalarda bizlere yol gösteriyor. Görev süremiz boyunca toplumun değişik kesimlerine verdiğimiz eğitim seminerlerinde, halkımıza çevre ve geri dönüşüm bilinci aşılarken, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak adına çalışmalarımıza yön verdik. Geçtiğimiz yıl yaklaşık on dönümlük alanda inşasını tamamladığımız Katı Atık Toplama Merkezi'nde birçok atık madde kaynağında toplanarak ayrıştırma işlemine tabi tutuluyor ve yeniden ekonomimize kazandırılıyor. Bugün burada gerçekleştirilen Sıfır Atık Zirvesi'nin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.